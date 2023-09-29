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Spor
AA 29.09.2023 09:44

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 7. haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

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