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Spor
AA 29.09.2023 07:30

Napoli'den Osimhen açıklaması: Yanlış anlaşıldı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında sosyal medyada yaptıkları paylaşımın "yanlış anlaşıldığını" duyurdu.

Napoli'den Osimhen açıklaması: Yanlış anlaşıldı
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Victor Osimhen'i gücendirmek veya alay etmek gibi bir niyetimiz asla olamaz. Söz konusu paylaşımın yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Kanıt olarak, oyuncumuza yurt dışından birçok transfer teklifi gelmesine rağmen tümünü reddettiğimizi hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Napoli'nin TikTok platformundaki resmi hesabı, ligde geçen hafta golsüz sona eren Bologna deplasmanında 24 yaşındaki futbolcunun penaltı kaçırmasını videoyla paylaşmış ve olayın tepki çekmesinin ardından bunu silmişti.

Futbolcunun menajeri Roberto Calenda, "Napoli'nin TikTok platformundaki resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video önce kamuoyuna duyuruldu ve ardından geç de olsa silindi. Victor'u korumak için yasal işlem başlatma ve her türlü girişimde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, tüm kulvarlarda 39 maça çıkmış ve 31 gol atmıştı. Bu sezon da 6 lig karşılaşmasında 4 kez ağları sarsan Nijeryalı futbolcu, olayın ardından sosyal medya hesabında Napoli formasıyla paylaştığı fotoğraf ve videoları silmişti.

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