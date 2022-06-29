Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli cimnastikçilerden 3 madalya
[Fotoğraf: TRT Spor Yıldız]
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı, Ferhat Arıcan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.
Halka aletinde yarışan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 14.850 puanla altın, Adem Asil 14.750 puanla gümüş madalya elde etti.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 14.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Cezayir
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