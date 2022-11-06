Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli cimnastikçiler İngiltere'den bir altınla döndü
[Fotograf: AA]
İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası tamamlandı. Türkiye, organizasyonu bir altın madalyayla tamamladı.
Liverpool kentinde 29 Ekim'de başlayan organizasyon, bugün yapılan bireysel alet finalleriyle sona erdi.
Türkiye, organizasyonu bir altın madalyayla tamamladı. Milli cimnastikçilerden Adem Asil, organizasyonda halka aletinde altın madalya kazandı.
Ferhat Arıcan, paralel barda 4'üncü sırayı alırken, genel tasnif elemelerinde 242.828 puan elde eden Artistik Cimnastik Erkek Takımı, 11'inci oldu.
Kadın sporculardan Bengisu Yıldız, genel tasnif elemelerinde 66'ncı, Sevgi Kayışoğlu ise 71'inci sırada yer aldı.
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