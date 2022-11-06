Yıkılan çimento fabrikasının bulunduğu alanda oluşturulan 2 bin 800 metrelik parkurda prestij, usta, veteran ve hobi gruplarında yarışan sporcular, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

[Fotoğraf: AA]

Enduro Festivali organizatörlerinden Ahmet Emirhan Gömeç, Çorum'da ilk kez Enduro Festivali düzenlendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gömeç, yarışma için Çorum Belediyesi'nin desteğiyle yaklaşık 10 gün süren çalışmayla özel bir pist hazırladıklarını belirtti.

"Burada 1,5 hafta boyunca iş makineleri çalıştı. Biz de traktör lastikleri ve kütükler yerleştirdik. Pistte toplam 16 engel var. Traktör, kamyon, iş makinesi lastiği, kütükler, kaya engeli ve uçma rampaları var. Güzel bir pist oldu. Türkiye'deki çoğu pistten uzun ama akışkan bir pist oldu. Yarışmacılar beğendi. Gelecek yıllarda destek olması halinde sürdürmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Gömeç, enduronun arazide güvenli ekipmanlarla yapılan bir spor çeşidi olduğunu sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]