Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aston Villa'ya konuk oldu.

Aston Villa, Bailey'nin 7, Digne'nin 11 ve Ramsey'in 49. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ramsey, 45. dakikada da topu kendi ağlarına gönderdi.

Teknik direktör Unai Emery'nin yönetiminde ilk maçına çıkan Aston Villa, puanını 15'e çıkararak 13. sıraya yükseldi.

5 karşılaşma sonra kaybeden Manchester United ise 23 puanda kaldı.