Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aston Villa, Manchester United'ı yendi
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aston Villa'ya konuk oldu.
Aston Villa, Bailey'nin 7, Digne'nin 11 ve Ramsey'in 49. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ramsey, 45. dakikada da topu kendi ağlarına gönderdi.
Teknik direktör Unai Emery'nin yönetiminde ilk maçına çıkan Aston Villa, puanını 15'e çıkararak 13. sıraya yükseldi.
5 karşılaşma sonra kaybeden Manchester United ise 23 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig Manchester United
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