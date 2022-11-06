Haydar Aliyev Spor ve Fuar Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, ilk turda Suudi Arabistan'dan Tahani Alqahtani'yi wazari ile yenerek, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Tina Radic'in rakibi oldu. Bu turda Radic'i ipponla yenen Hilal, yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Portekiz'den Rochele Nunes'e kaybeden Hilal, bronz madalya maçında bir başka ay-yıldızlı judocu Sebile Akbulut ile rakip oldu.

Kadın milli judoculardan +78 kiloda Sebile Akbulut ise ilk turda Trinidad ve Tobago'dan Gabrıella Wood'u ipponla yenerek üst tura çıktı.

Çeyrek final müsabakasında Sebile, Kazak rakibi Kamila Berlikash'a uzatmada altın skor ile yenildi. Sebile, repesaj müsabakasında Gürcistan'dan Sophio Somkhishvili'yi ipponla yenerek bronz madalya maçında Hilal Öztürk ile eşleşti.

İki Türk judocunun karşılaşmasında ise Sebile Akbulut'u yenen Hilal Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Erkekler 100 kiloda tatamiye çıkan Mert Şişmanlar ilk turda Hırvatistan'dan Marko Kumric'i ipponla yenerek ikinci tura çıktı. Bu turda Mert, Azerbaycan'dan Zelym Kotsoiev'e üstünlük kurduğu halde hakem kararıyla yenik ilan edildi.

Milli judoculardan +100 kiloda Münir Ertuğ ise ilk turda Hollandalı rakibi Jelle Snippe'ye ipponla yenilerek elendi.

Ay-yıldızlı sporculardan 90 kiloda Ömer Aydın ise ilk turda Özbek rakibi Jakhongır Mamatrakhimov'a wazari ile yenilerek turnuvaya veda etti.

Hilal Öztürk: İnşallah olimpiyatlara gidip orada madalya kazanmayı da hedefliyorum

Hilal Öztürk, madalyayı boynuna taktıktan sonra ilk açıklamasını yaptı.

"Çok mutluyum. Sebile ile rakip olacağımızı final için umut etmiştik. Böyle oldu nasip bu şekildeymiş. Büyüklerde ilk madalyam, yarışmanın Azerbaycan'da olmasından da çok mutlu olduk, tribünden çok destek oldular. O, 'Türkiye, Türkiye' sesleri bizi motive etti. Çok yoğun kamplar gerçekleştirdik, madalya ile dönebilmek çok mutlu ediyor. İnşallah olimpiyatlara gidip orada madalya kazanmayı da hedefliyorum."

Başkan Sezer Huysuz ise ,"Hilal'e madalya takmak bizim için mutluluk verici. Daha önce Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda aldığı madalyada da yanındaydık. Madalyalarını bize takdim ettirdiler, o gururu bize yaşattılar. Öncelikle teşekkür ediyorum, kendisi için de büyük bir başarı. İlk defa büyüklerde bir grand slamda ilk madalyasını kazandı. İnşallah daha iyi olacak, daha büyüğü olacak. İnşallah bu başarıyı olimpiyatlarda da tekrarlayacaktır. Ama tabi daha yolun başında, daha çalışacak çok zamanı var. Daha kendini geliştirecek buradaki rakiplerine üstünlük sağlayacağı zamanlar da gelecek. Biz ona güveniyoruz, bizi mutlu etti onunla gurur duyuyoruz." diye konuştu.