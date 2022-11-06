Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan paralel barda dördüncü oldu
[Fotograf: DHA]
Milli sporcu Ferhat Arıcan, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel bar aletinde dördüncü oldu.
Liverpool kentinde bugün sona erecek organizasyonda bireysel alet finallerine yükselen Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde serisini sundu.
Ferhat Arıcan, 15.066 puanla dördüncü oldu.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou birinci, Alman Lukas Dauser ikinci, Filipinli Carlos Edriel Yulo üçüncü sırayı aldı.
Etiketler: Cimnastik
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