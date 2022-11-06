Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra derbisini Arsenal kazandı
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Haftaya lider giren Arsenal, Chelsea'ye konuk olduğu maçın 63. dakikasında Gabriel'in attığı gol ile maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Puanını 34'e çıkaran Arsenal, liderliğini korurken Chelsea ise 21 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig Chelsea
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