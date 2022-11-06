Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Bilkent Yol Koşusu" Ankara'da düzenlendi
[Fotograf: AA]
Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen "Bilkent Yol Koşusu" yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Bilkent Plaza'dan başlayan 4,5 ve 9 kilometrelik iki parkurdan oluşan koşuda çeşitli yaş gruplarına göre dereceye giren isimler belirlendi.
Yarışta 9 kilometrelik parkuru 30 dakika 59 saniyeyle erkeklerde Hasan Deniz Kalaycı, kadınlarda ise 35 dakika 9 saniyeyle Elif Gökçe Avcı birincilikle bitirdi.
Organizasyon sonrasında genelde ve kendi yaş gruplarında dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.
Etiketler: Ankara
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