Bilkent Plaza'dan başlayan 4,5 ve 9 kilometrelik iki parkurdan oluşan koşuda çeşitli yaş gruplarına göre dereceye giren isimler belirlendi.

Yarışta 9 kilometrelik parkuru 30 dakika 59 saniyeyle erkeklerde Hasan Deniz Kalaycı, kadınlarda ise 35 dakika 9 saniyeyle Elif Gökçe Avcı birincilikle bitirdi.

Organizasyon sonrasında genelde ve kendi yaş gruplarında dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.