Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi
Ankara'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, erkeklerde 243 puanla ASKİ Spor Kulübü birinci oldu.
İkinciliği 188 puanla Ankara Büyükşehir Belediyespor elde ederken, Kahraman Kazan Belediyespor 176 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren kulüplere kupalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ve federasyon yönetim kurulu üyeleri verdi.
Kadınlarda 8 Şubat Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşmıştı.
Etiketler: Halter
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