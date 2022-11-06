Kayserispor son dakikada sevindi
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı'nda Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kemen ile 88. dakikada Ramazan Civelek filelerle buluşturdu.
Gaziantep FK'nın tek golünü ise 52. dakikada Furkan Soyalp attı.
Yukatel Kayserispor yenilmezlik serisini beş maça çıkartarak ligde yedinci galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi.
Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise ligde beşinci yenilgisini alarak 15 puanda kaldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yukatel Kayserispor ise Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.
22. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
27. dakikada Yukatel Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gavranovic'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
30. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo'nun yerden ortasında Furkan Soyalp'ın vuruşunda top savunman döndü. Pozisyonun devamında Kitsiou'nun vuruşu ise meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.
33. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
GOL - 44. dakikada Yukatel Kayserispor'un golü geldi. Kayserispor'un orta sahadan gelişen atağında Hosseini'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kemen, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Kalyon
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 79 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Figueiredo (Dk. 87 Lazar Markovic), Sagal (Dk. 64 Tomas Pekhart), Maxim, Merkel, Kitsiou
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsıos, Hosseini, Cardoso (Dk. 72 Mame Thiam), Kemen, Gökhan Sazdağı (Dk. 79 Emrah Başsan), Gavranovic (Dk. 87 İlhan Parlak), Carole, Onur Bulut, Mensah (Dk. 86 Ramazan Civelek), Campanharo (Dk. 72 Ali Karimi)
Goller: Dk. 44 Kemen, Dk. 88 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor), Dk. 52 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Figueiredo, Dk. 59 Furkan Soyalp, Dk. 90 Stelios Kitsiou (Gaziantep FK), Dk. 51 Gökhan Sazdağı, Dk. 53 Miguel Cardoso, Dk. 83 Majid Hosseini, Dk. 90 Lionel Carole, Dk. 90 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)
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