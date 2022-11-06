Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programında yaptığı konuşmada, şampiyonanın COVID-19 salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, 3 yıllık hasreti bugün sonlandırdıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, satranç sporcularını Türkiye'de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Her branşta iddiamız olduğu gibi her branşta mükemmel altyapı tesislerimiz var. Satrançta da atılımlar yaptık. Satrancı gençlere sevdirme adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştık. Satranç, en fazla lisanslı sporcumuz olan branş."

Kasapoğlu, Azerbaycan'da geçen ay düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda milli takımın şampiyon olduğunu hatırlatarak, milli takım sporcularını başarılarından dolayı kutladı.

Kasapoğlu, sporcuların her zaman kendilerine mutluluk yaşattığını dile getirdi.

"Gençlerimize ve sporcularımıza hep güvendik. İhtiyaçları ve talepleri noktasında hep yanlarında olduk. Onlar da bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Her zaman spor ahlakına uygun tavırları, başarıyla birer gurur vesilesi oldular."

[Fotoğraf: İHA]

Kasapoğlu, bu başarı öyküsünü hep birlikte yazdıklarını vurguladı.

"Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün artırıyor, güçlendiriyor. Bunun arkasında büyük bir çaba ve gayret var. Birazdan tenis şampiyonasına gideceğim. Sabah triatlon yarışı vardı. Dünyanın her yerinden binlerce sporcu vardı. Her gelen sporcunun altyapıya ve organizasyonların başarısına olan hayranlığı Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu, spor turizminde de marka bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede hem tesis altyapısıyla hem organizasyon becerileriyle ve tabii ki donanımlı antrenörleri ve birbirinden başarılı sporcularıyla daha büyük hedeflere hep birlikte gidiyoruz. Her alanda başarılı sonuçlarla ay-yıldızımızı yükseklerde dalgalandırıyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Azmaiparashvili: Hayatımda böyle bir organizasyon görmedim

Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili de şampiyonanın, Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonu olduğunu belirtti. Azmaiparashvili, bir organizasyonu Türkiye kazandığı zaman çok mutlu olduklarını anlattı.

"Buradaki organizasyon yeteneğinin farkındayız. Hayatımda böyle bir organizasyon görmedim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu kadar büyük bir etkinlik devletin katkısı olmadan olamazdı. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: İHA]

Türkiye'nin 196 sporcusuyla katıldı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise şampiyonada, geleceğin usta sporcularının mücadele edeceğini söyledi. Tulay, Türkiye'ye birçok ilki yaşattıklarını ifade etti.

"Uluslararası turnuvalardan toplamda 603 madalyayla döndük. Her bir başarı bizi daha da yüreklendirdi. Sporcularımızı daha cesaretli, daha hevesli görüyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor."

[Fotoğraf: İHA]

Konuşmaların ardından, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli takım sporcuları kupalarını Bakan Kasapoğlu'na takdim etti.

Kasapoğlu, şampiyonanın açılış hamlesini yaparak sporculara başarılar diledi. 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında, 46 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Türkiye'nin 196 sporcu ile katıldığı şampiyonada Rusya'dan 77, Polonya'dan 49, Azerbaycan'dan 40, Fransa'dan 37, Ukrayna'dan 34, Belçika'dan 33, Romanya ve Ermenistan'dan 31'er sporcu madalya için yarışacak.