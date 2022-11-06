Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Brest şehrinde 93 sporcunun katıldığı organizasyonda Ada Tan'ın iki şampiyonluk elde ettiği belirtildi.

Urla Deniz Kulübü'nün sporcusu Ada'nın Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra erkeklerde yine aynı kulüpten Artun Şenol da 15 yaş altında ikinci oldu.