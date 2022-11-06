Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milli yelkenci Ada Tan Avrupa şampiyonu oldu
Milli yelkenci Ada Tan, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Gençler Avrupa Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Brest şehrinde 93 sporcunun katıldığı organizasyonda Ada Tan'ın iki şampiyonluk elde ettiği belirtildi.
Urla Deniz Kulübü'nün sporcusu Ada'nın Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra erkeklerde yine aynı kulüpten Artun Şenol da 15 yaş altında ikinci oldu.
IQ Foil Youth & Junior Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu Ada Tan ve Avrupa İkincisi Artun Şenol https://t.co/ITVDqflmTK#iqfoilyouthjunioreuropeanchampionships pic.twitter.com/ZBv2RNT4ZP— Türkiye Yelken Federasyonu (@TurkiyeYelken) November 5, 2022
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