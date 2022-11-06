Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci ve son gününde, İskele Meydanı Şelale Önü'nde 4 yarış gerçekleştirildi.

Halka açık alandaki ilk yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon, conan tekeri, araba kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme yarışlarıyla sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Toplam 16 etap sonunda Alanya'da gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından, Letonya'dan Aivars Smauktelis birinci, Estonya'dan Ervin Toots ikinci, İngiltere'den Francis Kane üçüncü olmayı başardı.

Dereceye girenlere ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Aivars Smauktelis, şampiyon olacağını bildiğini söyledi. Smauktelis, sadece tır çekme yarışında biraz zorlandığını anlattı.

"Çok iyi hazırlanmıştım, kazanacağımı biliyordum. Benim için kolaydı. Bunun üzerine 3-4 yarış daha yapabilirim. Ayrıca şampiyonalar liginde Türkiye etabının en iyi yarışma etabı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."