Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Adem Asil altın madalya kazandı
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.
Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.
Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.
Etiketler: Cimnastik
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