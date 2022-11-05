Bundesliga’nın 13. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin ile karşılaşan Bayern Münih, 12. dakikada Jamal Musiala, 37. ve 38. dakikalarda Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Hertha Berlin bu gollere 40. dakikada Dodi Lukebakio ve 45. dakikada penaltıdan Davie Selke ile cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma Bayern Münih’in 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi. Bayern Münih böylelikle puanını 28 puanda çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Hertha Berlin ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

Borussia Dortmund, sahasında Bochum’u 3-0 yendi. Sarı-siyahlıların gollerini 8. ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko ve 12. dakikada penaltıdan Giovanni Reyna kaydetti.

Borussia Dortmund maç fazlasıyla 25 puanla 3. sıraya yükseldi. Bochum ise 7 puanla 17. sırada bulunuyor.

Bundesligada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Mainz 05’i 3-0, Leipzig deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 ve Eintracht Frankfurt deplasmanda Augsburg’u 2-1 yendi.