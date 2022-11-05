Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çekti.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart cezalarını tamamlayan Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Juan Mata ve Kazımcan Karataş yer aldı.

Ev sahibi takımda Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Yusuf Demir derbinin kadrosuna alınmadı.

Barış Alper Yılmaz ilk kez 11'de

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde hücumun solunda Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon 7 lig ve bir Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Taraftarlardan tribünleri doldurdu

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.