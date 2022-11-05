Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher'in 2003 sezonunda kullandığı araç Cenevre'de satışa sunulacak.

New York merkezli müzayede evinin açık artırma ile satacağı aracın yaklaşık 7 buçuk milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Schumacher'in zaferden zafere koştuğu aracı, ilk kez 2003 sezonundaki İspanya Grand Prix'sinde kullanmış ve galibiyete ulaşmıştı.

Alman pilot, ayrıca bu araçla İspanya Grand Prix'sinin haricinde 4 yarışta daha bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti. Michael Schumacher'in 2001 sezonunda kullandığı araç da daha önce 7 buçuk milyon dolara satılmıştı.