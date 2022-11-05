Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da derbi maçı öncesi gerginlik
[Fotograf: İHA]
Van'da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi gerginlik yaşandı.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde her iki takımın taraftarı arasında kısa süreli gerginlik oldu.
Sanat Sokağı’nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arasında karşılıklı laf atma yüzünden kısa süreli bir arbede yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaşanan olayların ardından Sanat Sokağı’na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Etiketler: Van Derbi Beşiktaş Galatasaray
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