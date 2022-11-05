Katar'da ana caddeler ve gökdelenler Dünya Kupası için süsleniyor
Katar'ın başkenti Doha'daki ana caddeler ve gökdelenler, 2022 FIFA Dünya Kupası için takımların ve futbol yıldızlarının dev posterleri, bayraklar, Dünya Kupası figürleri ve afişlerle süsleniyor.
Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk Arap ülkesi olan Katar, tüm hazırlıklarını sürdürüyor.
Başkent Doha'nın kalbindeki ana caddeler, gökdelenler ve ticaret merkezleri, Dünya Kupası takımları ve futbol yıldızlarının maketleri ve posterlerinin yanı sıra bayraklar ve afişler ile süslendi.
Bazı futbolcuların fotoğraflarının yanında büyük puntolu, "Tutkulu ol, hayal et, cesaret ver, meydan oku, oyna" gibi ifadelerin yer aldığı posterler sembol binalara asıldı.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala ev sahibi ülke olarak gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurmuştu.
Katar ayrıca ülkeye gelen futbolseverlerin maçlara ve etkinliklere katılımlarını kolaylaştıracak.
Doha metrosunun da içinde olduğu, güvenli ve kolay ulaşım hizmetleri sağlamak için çeşitli çalışmalar yaptı.
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek.
Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
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