Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk Arap ülkesi olan Katar, tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Başkent Doha'nın kalbindeki ana caddeler, gökdelenler ve ticaret merkezleri, Dünya Kupası takımları ve futbol yıldızlarının maketleri ve posterlerinin yanı sıra bayraklar ve afişler ile süslendi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı futbolcuların fotoğraflarının yanında büyük puntolu, "Tutkulu ol, hayal et, cesaret ver, meydan oku, oyna" gibi ifadelerin yer aldığı posterler sembol binalara asıldı.

[Fotoğraf: AA]

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala ev sahibi ülke olarak gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurmuştu.

[Fotoğraf: AA]

Katar ayrıca ülkeye gelen futbolseverlerin maçlara ve etkinliklere katılımlarını kolaylaştıracak.

[Fotoğraf: AA]

Doha metrosunun da içinde olduğu, güvenli ve kolay ulaşım hizmetleri sağlamak için çeşitli çalışmalar yaptı.

[Fotoğraf: AA]

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek.

[Fotoğraf: AA]

Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

[Fotoğraf: AA]