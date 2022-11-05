Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya madalyanın kıyısından döndü
[AA arşiv]
Masa tenisinde WTT Contender Turnuvası'nda çeyrek final oynayan ilk Türk kadın masa tenisçi unvanını alan Sibel Altınkaya, bu turda Romanya'dan Elizabeta Samara'ya kaybetti.
Slovenya'da düzenlenen organizasyonda Sibel Altınkaya, Hindistan'dan ve Çekya'dan rakiplerini yenerek bu turnuvada ilk kez çeyrek finale kaldı.
Çeyrek finalde Romanya'dan Samara'yla eşleşen milli sporcu, rakibine 11-9, 11-7 ve 12-10'luk setlerle 3-0 yenildi ve madalya kazanma şansının kıyısından döndü.
Son Haberler
- 18:25
- 18:07
- 17:43
- 17:32
- 17:21
Sıradaki Haber
Alanya'da dünyanın en güçlü sporcuları yarışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz