Slovenya'da düzenlenen organizasyonda Sibel Altınkaya​​​​​​​, Hindistan'dan ve Çekya'dan rakiplerini yenerek bu turnuvada ilk kez çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Romanya'dan Samara'yla eşleşen milli sporcu, rakibine 11-9, 11-7 ve 12-10'luk setlerle 3-0 yenildi ve madalya kazanma şansının kıyısından döndü.