Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine THF Başkanı Uğur Kılıç, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan katıldı.

Anlaşma gereği KKTC'de hentbol branşını yaygınlaştırmak için Türkiye'de altyapı liglerinde KKTC'yi temsilen birer takım yer alacak.

KKTC'li oyuncu ve antrenörleri Türk Milli Takımlarının tarama, gelişim kamplarına katılabilecek, hakemler de THF'nin eğitimlerinden faydalanacak ve uygun düzeydeki maçlar da görev yapacak. Plaj ve salon hentbolunda da iki federasyon birlikte turnuvalar düzenleyecek.

Protokoller ilgili açıklamada bulunan THF Başkanı Kılıç, önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirtti.

"Göreve geldiğimizden bu yana KKTC'yle ve federasyon başkanı Bahadır Ayhan ile sürekli iletişim içerisinde olduk. Biz her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonunun yanında destekçisi olarak, uluslararası arenada da var olabilmesi için, her şeyden önemlisi oradaki gençlerimizin hentbol oynayabilmesi, spor yapabilmesi adına, spor yapabilme özgürlüklerini elde etmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Ben kendilerine bize gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum. Protokolün Türkiye ve KKTC hentboluna hayırlı olmasını diliyorum."

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ayhan ise Türkiye'yle hentbol branşında Uğur Kılıç döneminde ilişkilerin üst düzeye çıktığını vurguladı.

"KKTC'ye haksız, insani haklara aykırı bir spor ambargosu var. Çocuklarımız kendilerini geliştiremiyorlar. Keza hakemlerimiz, antrenörlerimiz de öyle. Bu protokolle bu zorlukları aşacağız. Bu protokol iki ülkenin federasyonunun kardeşlikten öte birbirlerine destek olma projesidir. Bu bizim için önemli bir şanstır. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz."