Süper Lig'de günün ilk maçında Giresunspor, İstanbulspor'u ağırladı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetti.

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Giresunspor kazandı. Giresunspor'un 8 haftalık galibiyet hasreti sona erdi.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Alper Uludağ, 48. dakikada Campuzano ile 56. dakikada Mejia kaydetti.

Teknik direktör Fatih Tekke ile ikinci maçına çıkan İstanbulspor'un gollerini ise 18. dakikada Ethemi ve 87. dakikada Topalli attı.

İstanbulspor'da Adi Mehremic 30. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

8 maçlık galibiyet özlemini gideren Giresunspor, ligde oynadığı 12. maçında üçüncü galibiyetini alarak 12 puana yükseldi.

Konuk ekip İstanbulspor ise üst üste beşinci maçını kaybederek 8 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de protokol tribününde takip etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 17. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın kendi yarı sahasından defansın arkasına attığı uzun topta Ethemi, ceza sahasında Giresunspor kalecisi Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Borja Sainz'ın sol kanattan yaptığı ortada, savuma topu uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde en son topa Campuzano kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

GOL - 45+2. dakikada Giresunspor'un beraberlik golü geldi. Bajic, sol çaprazda Alper Uludağ'a topu aktardı. Alper Uludağ'ın yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Borja Sainz, İstanbulspor ceza sahasına girmeden yerden topu arkadaşı Campuzano'ya aktardı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşunda top, kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti. 2-1

GOL - 56. dakikada Kuwas, İstanbulspor ceza sahası ön çizgisi üzerinde Mejia'ya yerden pasını aktardı. Mejia, kontrol ederek düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

GOL - 87. dakikada Ethemi'nin sol kanattan yaptığı ortada Onurcan Piri'nin elinden kaçırdığı top Topalli'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Talha Ülvan (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Perez, Arias, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 84 Doğan Can Davas), Sergio, Borja Sainz (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam (Dk. 46 Kuwas), Bajic (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan)

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 66 Guri), Okan Erdoğan, Mehremic, Rroca, Topalli, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Dk. 66 Duhan Aksu), Muammer Sarıkaya (Dk. 38 Mehmet Yeşil), Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Ologo)

Goller: Dk. 45+2 Alper Uludağ, Dk. 48 Campuzano, Dk. 56 Mejia (Bitexen Gireusnspor), Dk. 17 Ethemi, Dk. 87 Topalli (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: Dk. 30 Mehremic (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 87 Onurcan Piri (Bitexen Giresunspor), Dk. 15 İbrahim Yılmaz, Dk. 78 Mehmet Yeşil, Dk. 90+2 Oğuzhan Berber (Yedek kulübesinde) (İstanbulspor)