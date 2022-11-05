Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo’da devam eden şampiyonanın 5. gününde 3 farklı kategoride yarı final maçına çıkan milli sporcular, bu maçların hepsinden galip ayrılarak finale yükseldi.

Bireyselde Emine Seçkin ve Halime Yıldız ile Emine Seçkin ve Man-Kei To çifti finalde altın madalya için mücadele edecek. Organizasyon 6 Kasım Pazar günü sona erecek.