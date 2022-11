Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Musa, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

23 yaşındaki oyuncu, takımının 83-77 galip ayrıldığı EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Leading his team in a crucial road win@DzMusa is the MVP of Round 6#EveryGameMatters pic.twitter.com/qhVAQr32if