Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu
Real Madrid'in Bosna Hersekli basketbolcusu Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Musa, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
23 yaşındaki oyuncu, takımının 83-77 galip ayrıldığı EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Leading his team in a crucial road win@DzMusa is the MVP of Round 6#EveryGameMatters pic.twitter.com/qhVAQr32if— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2022
Etiketler: Basketbol
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