Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti.

Tecrübeli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 43 resmi maçın sadece 11’ini kazanabildi.

Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile 44. randevusu

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 44. randevusuna çıkacak. 10 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 26 puanla 1. sırada bulunan Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi hedefliyor.