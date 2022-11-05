Organizasyonda erkekler 73 kiloda milli judocu Umalt Demirel, ikinci turda İtalyan Giovanni Espozito, üçüncü turda da Alman Bernd alexander Gabler'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Umalt, çeyrek finalde İspanyol Salvador Cases Roca'ya ipponla kaybetti. Bronz madalya maçına çıkabilmek için yaptığı repesaj maçında da Belçika'dan Malik Abdul Umayev'e yenilen Umalt, turnuvadan elendi.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turda İsrail'den Ido Levin'i yenerek ikinci tura yükseldi. Bilal, bu turda Kırgızistan'dan Cengizhan Sagynaliev'i ipponla yendi, üçüncü turda ise Gürcistan'dan Lasha Shavdatuashvili'ye yenilerek turnuvaya veda etti.

Milli sporculardan 81 kiloda Musa Şimşek ise ilk turda Moğolistanlı rakibi Bolor-Ochir Gereltuya'ya yenilerek elendi.

Kadınlar 63 kiloda ay-yıldızlı judocu Ayten Yeksan, ilk turda Danimarka'dan Helene Christensen'i wazari ile yenerek ikinci tura yükseldi. Ayten, ikinci turda Slovenya'dan Leski Andreja'ya ipponla yenilerek turnuvaya veda etti.

Milli sporculardan 63 kiloda Habibe Afyonlu ise ilk turda Azerbaycan'dan Nargiz Haciyeva'yı yenerek ikinci tura yükseldi. Habibe, ikinci turda Hollandalı rakibi Geke Van Den Berg'e talihsiz bir şekilde yenilerek elendi.

Ay-yıldızlı judoculardan 70 kiloda Fidan Ögel ise ikinci turda Fas'tan Assmaa Niang'ı ipponla yenerek üst tura çıktı. Fidan, üçüncü turda Belçika'dan Gabriella Willems'a yenilerek turnuvaya veda etti.

70 kiloda Minel Akdeniz, ilk turda Gürcistan'dan Nino Gulbani'yi yenerek ikinci tura yükseldi, Minel bu turda Porto Riko'dan Maria Perez'e yenilerek elendi.

Judo Milli Takımı Antrenörlerinden Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok genç, yeterli tecrübesi olmayan bir takımla geldik, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Bugün 'kazandık' dediğimiz müsabakaları kaybettik. Bu basit hataları telafi edeceğiz, çocuklar da ders çıkaracaklar." değerlendirmesinde bulundu.