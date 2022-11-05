Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Almatı şehrinde bugün başlayan organizasyonda Nisanur Erbil, yarı finalde Koreli Yoonseo Kim’e 15-14 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.

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Milli sporcu Nil Güngör 7'inci, Damla Demirkol 11'inci, Begüm Alkaya 18'inci, Pınar Miray Şişik 21'inci, Zehra Kerem 23'üncü sırada turnuvayı tamamladı.

Gençler Dünya Kupası yarın takım müsabakaları ile devam edecek.