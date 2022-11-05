Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de Tarihi Savaş Sanatları Derneğinin "Milli Dostluk Yarışması" başladı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de, Tarihi Savaş Sanatları Derneği tarafından düzenlenen "Milli Dostluk Yarışması" başladı.
Odunpazarı Gençlik Merkezi'ndeki organizasyona İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir'den toplam 28 sporcu katılıyor.
Dernek Başkanı Konstantin Horkel, ulusal ölçekte ilkini 2019 yılında yaptıkları yarışmaya COVID-19 salgını nedeniyle iki sene ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Amaçlarının savaş sanatlarının sevdirilmesi ve öğretilmesi olduğunu belirten Horkel, dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini dile getirdi.
Horkel, yarışmaya katkıda bulunan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Etiketler: Eskişehir
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