Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki mücadeleye savunmanın solunda başlayan Arthur Masuaku'nun yerine Umut Meraş'a görev verirken, Dele Alli'nin yerine Georges-Kevin N'Koudou'yu on birde sahaya sürdü.

Kaleyi geçen hafta olduğu gibi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Umut Meraş'la kurarken orta sahada Salih Uçan, Josef de Souza ve Gedson Fernandes'i görevlendirdi. Güneş hücum hattını ise N'Koudou, Cenk Tosun ve Wout Weghorst üçlüsüyle oluşturdu.

Masuaku kadrodan çıkarıldı

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi sakatlanan Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı.

Dün açıklanan kamp kadrosunda yer alan Demokratik Kongolu oyuncu, dizindeki kıkırdakta yaşadığı problem sonrası sağlık heyetiyle yapılan değerlendirmenin ardından maç kadrosuna alınmadı.

Dele Alli ilk kez yedek kaldı

Sezon başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı takımda ilk kez yedek kaldı.

Transferinin ardından ilk maçına 4. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında forma giyememiş daha sonraki maçlara ise on birde çıkmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu geçen hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının 46. dakikasında ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.

Atiba ilk kez kadroda

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon siyah-beyazlı formayı giyemeyen Atiba Hutchinson, derbi maçta takımdaki yerine döndü.

Bir süredir takımla çalışmaya başlayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek soyunduruldu.

Emrecan Uzunhan yedekler arasında

Siyah-beyazlıların genç futbolcularından Emrecan Uzunhan sakatlığını atlatarak derbide kadrodaki yerini aldı.

Beşiktaşlı futbolcu, Bitexen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçlarında forma giyememişti.