Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksör Kerem Özmen'den Avrupa şampiyonluğu
[Fotoğraf: AA]
Milli boksör Kerem Özmen, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye, toplamda 4'ü altın 10 madalya elde etti.
Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kerem Özmen, 63.5 kilo finalinde Ermeni rakibi Artur Shakhpazyan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, böylece şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.
Erkeklerde Kerem Özmen'in yanı sıra Samet Gümüş altın, Nurullah Oyan, Mehmethan Çınar, Tahir Taha Akkoyun ve Emir Büyükdağ bronz madalya elde etti.
Kadınlarda ise Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş, Gizem En ise bronz madalya aldı.
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