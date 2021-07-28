Milli boksör Bayram Malkan çeyrek finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bayram Malkan, Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı rakibiyle karşılaştı.
İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Bayram çeyrek finalde!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 28, 2021
Milli boksörümüz Bayram Malkan, #Tokyo2020'de -81kg son 16 mücadelesinde Shakul Samed'i mağlup ederek adını son 8 arasına yazdırdı.
Tebrikler Bayram! pic.twitter.com/plbzCOdD3R
Bayram'ın çeyrek final maçı 30 Temmuz Cuma günü olacak.
GELİYORUZ! İNŞALLAH ALACAĞIZ! pic.twitter.com/k2xm9KiQlG— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 28, 2021
Bayram Malkan'ın rakibi Azerbaycan'dan Dominguez oldu
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Loren Berto Alfonso Dominguez, Özbek rakibi Dilshod Ruzmetov'u yenerek çeyrek finale yükseldi ve Bayram'la eşleşti.
Bayram Malkan'ın Dominguez'le çeyrek final karşılaşması 30 Temmuz Cuma günü TSİ 13.24'te başlayacak.