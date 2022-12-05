Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli bilardocu Hacı Arap Yaman Almanya'da bronz madalya kazandı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Milli bilardocu Hacı Arap Yaman, Almanya'da düzenlenen Grand Prix Artistic Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mannheim kentinde düzenlenen organizasyonda milli bilardocu Hacı Arap Yaman, bronz madalya kazandı.
Etiketler: Milli Sporcular
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