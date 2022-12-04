Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 23:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fransa'nın rakibi İngiltere
[Fotograf: DHA]
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İngiltere ile Senegal, Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya geldi. El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton Cisneros'un düdük çaldığı karşılaşmada İngiltere, rakibini 3-0 mağlup etti.
İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 38'inci dakikada Jordan Henderson, 45 3'üncü dakikada Harry Kane, 57'nci dakikada Bukayo Saka kaydetti.
Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen İngiltere, Fransa ile eşleşti. Senegal'de Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou, 72'nci dakikada Boulaye Dia'nın yerine oyuna dahil oldu.
İngiltere ile Fransa arasındaki çeyrek final karşılaşması, 10 Aralık Cumartesi günü 22.00'de Al Bayt Stadı'nda oynanacak.
Etiketler: Dünya Kupası Fransa İngiltere
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