Fransa ile Polonya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşılaştı.

44. dakikada Olivier Giroud ve 74 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale adını yazdırdı. Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Polonya'nın tek golünü maçın uzatma bölümünde penaltıdan Lewandowski kaydetti.

Kylian Mbappe, 5 golle Dünya Kupası gol krallığında ilk sıraya yükseldi.

Olivier Giroud, Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. (52 Gol)

Arjantin ile C Grubu'ndan çıkan Polonya Dünya Kupası'na veda etti.