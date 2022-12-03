2022 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı sürüyor.

C Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayan Arjantin, D Grubu ikincisi Avustralya, Ahmed Bin Ali Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.

Arjantin, kazanarak son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer aldı. İki golle sahadan mutlu ayrılan Arjantin, Katar 2022'de çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Arjantin-Hollanda maçı 9 Aralık Cuma günü oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Arjantin, 35. dakikada Lionel Messi ile 1-0 öne geçti. Alexis Mac Allister'ın pasında ceza sahasında Nicolas Otamendi'nin bıraktığı topa sol ayağıyla gelişine yerden vuran Messi topu ağlara gönderdi. İlk yarı Arjantin'in üstünlüğüyle tamamlandı.

GOOOLL!! LIONEL MESSI!! Yine yaptı yapacağını... pic.twitter.com/sFtumXTYoE — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Arjantin 57. dakikada Alvarez ile farkı 2'ye çıkardı. Harry Souttar'ın verdiği geri pas sonrası kaleci Matt Ryan Rodrigo De Paul'u çalımlamak isterken büyük bir hata yaptı ve topu ayağından aşırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Julian Alvarez topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve takımının 2. golünü attı.

GOOOLL!! Kaleci Mathew Ryan'dan büyük hata! Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/VFD3HzN9b5 — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Avustralya, 77. dakikada Goodwin ile skoru 2-1'e getirdi. Aziz Behich'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nicolas Otamendi'nin uzaklaştırdığı topta Craig Goodwin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert vuruşunda Enzo Fernandez'e çarpan top yön değiştirdi ve top ağlara gitti.

GOOOLL!! Avustralya'dan sürpriz gol! Goodwin'in şutunda Enzo Fernandes'e çarpan top ağlara gitti... pic.twitter.com/uro6ggHVSt — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı.

Stat: Ahmed Bin Al

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

Arjantin: Martinez, Acuna (Dk. 72 Tagliafico), Romero, Otamendi, Molina (Dk. 80 Montiel), Rodrigo de Paul, Gomez (Dk. 50 Martinez), Allister (Dk. 80 Palacios), Fernandez, Alvarez (Dk. 72 Martinez), Messi.

Avustralya: Ryan, Degenek (Dk. 73 Kuol), Rowles, Behich, Souttar, Mooy, McGree (Dk. 59 Goodwin), Irvine, Baccus (Dk. 58 Hrustic), Leckie (Dk. 73 Karacic), Duke (Dk. 72 Maclaren).

Sarı kartlar: Dk. 12 Irvine, Dk. 38 Degenek (Avustralya)

Goller: Dk. 35 Lionel Messi, Dk. 57 Alvarez (Arjantin), Dk. 77 Goodwin (Avustralya)