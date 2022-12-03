2022 Dünya Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı başladı. A Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan Hollanda, B Grubu’nun ikincisi ABD ile Khalifa Stadı'nda karşılaştı. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetti.

ABD'yi yenen Hollanda, ilk çeyrek finalist oldu. Hollanda'nın rakibi, bugün saat 22.00'de oynanacak Arjantin-Avustralya maçının sonucunda belli olacak.

#ÖZET | 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ABD'yi 3-1 yenen Hollanda, turnuvada çeyrek finale çıkan ilk ülke oldu.



Karşılaşmaya 1 gol, 2 asist ile oynayan Dumfries damga vurdu. ABD'nin tek golünü FT Antalyasporlu Haji Wright attı.



İşte 4 gollü nefis maçın özeti: pic.twitter.com/qLyrUz7diT — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

3. dakikada ABD önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Pulisic'in ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Noppert, sol diziyle topa müdahale ederek gole izin vermedi.

GOL - 10. dakikada Hollanda öne geçti. Kısa paslarla hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçen "Portakallar"da topu son kontrol eden Dumfries, sağ kanatta yerden ortaladı. Depay'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

GOOOLL!! Memphis Depay! Hollanda ilk atağında golü buldu... pic.twitter.com/ay06ghDiak — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

43. dakikada gelişen ABD atağında Weah'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta top, kaleci Noppert'ten döndü.

GOL - 45+1. dakikada Hollanda, ikinci golü buldu. Ceza sahasının sağından son çizgiye yakın bir noktadan Dumfries'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası civarında düzgün bir vuruş yapan Blind, farkı 2'ye çıkardı. 2-0.

GOOOLL!! Daley Blind! Hollanda ilk yarının sonunda farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/EVWjrltwao — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Daley Blind, gol sevincini teknik direktör Louis van Gaal'ın yardımcılığını üstlenen babası Danny Blind ile kutladı.

Hollanda, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

61. dakikada Depay'ın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Turner meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 76. dakikada ABD farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pulisic'in pasında Haji Wright'ın dokunduğu top havalanarak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1.

GOOOLL!! Antalyasporlu Haji Wright attı, ABD umutlandı... pic.twitter.com/BaqjRdOKZf — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

GOL - 81. dakikada Hollanda üçüncü kez ağları havalandırdı. Blind'in soldan ortasında, arka direkte Dumfries'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1.

Hollanda, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. ABD ise Katar 2022'ye son 16 turunda veda etti.

ABD, 76. dakikada Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile skoru 2-1'e getirdi.

GOOOLL!! Denzel Dumfries!! ABD'nin umutları iyice azaldı... pic.twitter.com/T1qOIipfC9 — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Hollanda'da Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 90+3. dakikada Cody Gakpo’nun yerine dahil olurken, ABD’de ise Antalyaspor forması giyen Haji Wright 67. dakikada Weston McKennie’nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmada bir gol ve 2 asiste imza atan Denzel Dumfries, Hollanda'nın çeyrek final bileti almasında başrol üstlendi. 67. dakikada oyuna giren Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın attığı gol ise yeterli olmadı.

Hollandalı futbolcular, maçın ardından çeyrek finale yükselmenin sevincini tribünlerde yer alan taraftarıyla kutladı. Mücadeleyi 44 bin 846 taraftarın takip ettiği açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Khalifa.

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires.

Hollanda: Noppert, Timber, Virgil van Dijk, Ake (Dk. 90+4 de Ligt), Blind, Dumfries, Klaassen (Dk.46 Koopmeiners), de Roon (Dk. 46 Bergwijn), Frenkie de Jong, Gakpo (Dk. 90+4 Weghorst), Depay (Dk. 83 Simons).

ABD: Turner, Dest (Dk. 75 Yedlin), Zimmerman, Robinson (Dk. 90+2 Morris), Ream, Adams, Musah, McKennie (Dk. 67 Haji Wright), Pulisic, Ferreira (Dk. 46 Reyna), Weah (Dk. 67 Aaronson).

Goller: Dk. 10 Depay, Dk. 45+1 Blind, Dk. 81 Dumfries (Hollanda), Dk. 76 Haji Wright (ABD)

Sarı kartlar: Dk. 60 Koopmeiners, Dk. 87 Frenkie de Jong (Hollanda)