Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 22:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli atletlerden 2 madalya
Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında, milli atletlerden Jak Ali Harvey altın, Ramil Guliyev gümüş madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede piste çıktı.
İki milli sporcunun podyuma çıktığı yarışta Jak Ali Harvey 10.15'lik derece yaparak yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Bir diğer milli sporcu Ramil Guliyev ise 10.16'lık derecesiyle yarışı ikinci sırada noktaladı ve gümüş madalyaya uzandı.
????Milli atletlerimiz Ramil Guliyev ve Jak Ali Harvey, @trtsporyildiz'a açıklamalarda bulundu.— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2022
????"Yarın Türkiye rekorunu kırmayı deneyeceğiz"
????"Ramil benim en iyi antrenman arkadaşım" pic.twitter.com/6mxXpP4b4k
Etiketler: Atletizm
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