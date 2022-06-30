Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judocu altın madalya kazandı
[Fotoğraf: DHA]
Milli judocu Vedat Albayrak, 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.
9. Akdeniz Oyunları'nın judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı.
Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, yarı finalde Fransız Tizie Gnameien'i (10-0) ipponla yenerek finalde İtalya'dan Kenny Komi Bedel'in rakibi oldu.
Final müsabakasında Kenny Komi Bedel'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı sporcu, 81 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.
Etiketler: Milli Sporcular
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