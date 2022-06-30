Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak
Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile 10 Temmuz'da dostluk maçı yapacak.
Fenerbahçe, İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile dostluk maçı oynayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Saat 21.30’da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Etiketler: Fenerbahçe
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