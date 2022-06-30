Fenerbahçe, İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile dostluk maçı oynayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Saat 21.30’da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.