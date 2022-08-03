Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Pınar Akyol'dan gümüş madalya
[TRT Spor (Arşiv)]
Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Pınar Akyol, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlar gülle atma finali yapıldı.
Güney Afrikalı Mine de Klerk 17.17'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Pınar Akyol 16.84 ile gümüş madalya aldı.
Milli sporcu Pınar Akyol, geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olmuştu.
Etiketler: Atletizm
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