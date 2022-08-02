Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Ezgjan Alioski transferini duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de yer aldığı belirtildi.
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 21:21
- 21:09
- 21:06
- 20:47
- 20:39
Sıradaki Haber
Trabzonspor'dan Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz