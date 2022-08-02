Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor, Süper Kupa maçı sonrası ağrı hisseden Marek Hamsik'in sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Etiketler: Trabzon Trabzonspor
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