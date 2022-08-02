Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arthur Masuaku Beşiktaş'ta
[Fotoğraf: Twitter/@Besiktas]
Beşiktaş, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Masuaku'nun sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, oyuncunun Beşiktaş formasıyla sosyal medya hesabından görüntüsü yayımlandı.
Beşiktaşımıza hoş geldin Arthur Masuaku ????????#WelcomeMasuaku pic.twitter.com/LOSMfROb59— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 2, 2022
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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