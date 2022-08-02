Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura törenleriyle belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Demir Grup Sivasspor, play-off turunda, İsveç temsilcisi Malmö ve Lüksemburg temsilcisi F91 Diddeleng arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen taraflarla karşılaşacak. Sivasspor, ilk maçını deplasmanda oynayacak.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

UEFA Konferans Ligi

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un rakipleri de belli oldu.

Buna göre, Medipol Başakşehir 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'le karşı karşıya gelecek. Başakşehir, Breidablik'i geçmesi halinde play-off turunda Lilleström-Royal Antwerp eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz ekibini elemesi halinde play-off turunda Neftçi Azerbaycan-Rapid Wien eşleşmesini geçen takımla karşı karşıya gelecek.

İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos'ta yapılacak.