İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Trabzonspor'un da rakibi belli oldu

Trabzonspor ise play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak.

Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.