Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'un rakibi belli oluyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö ile F91 Diddeleng arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Sivasspor ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.
Etiketler: Sivasspor UEFA Avrupa Ligi
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