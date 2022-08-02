Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö ile F91 Diddeleng arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Sivasspor ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.