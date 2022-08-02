Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.
Fenerbahçe 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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