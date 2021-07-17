Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de devam eden Avrupa U20 Şampiyonası'nda milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran haber geldi.

Akyol, gülle atmada elde ettiği 16.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Akyol, iki yıl önce 16 yaşındayken gümüş madalya aldığı organizasyonda bu kez şampiyonluğu kazanarak gelecek ay Kenya’da yapılacak Dünya U20 Şampiyonası için de iddiasını ortaya koydu.

Akyol, Emel Dereli’den sonra bu branşta Avrupa U20 şampiyonu olan ikinci Türk gülleci oldu.